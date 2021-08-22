В Мокшане осудили мужчину, ударившего полицейского головой

22.08.2021 | 10:13

В Мокшане перед судом предстал пассажир поезда Орск - Москва. Мужчину обвинили в применении насилия к представителю власти.

Согласно материалам дела, в мае текущего года он путешествовал в поезде в нетрезвом виде. Факт нарушения статьи 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) выявил сотрудник Пензенского ЛО МВД на транспорте.

Правоохранитель забрал нетрезвого гражданина в служебное купе и начал составлять протокол. Однако нарушитель не был доволен грозящим наказанием и выразил это нецензурной бранью. Кроме того, он ударил головой в лицо полицейского.

На суде агрессор полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, сообщили в Мокшанском районном суде.