В Мокшане осудили мужчину, ударившего полицейского головой

В Мокшане перед судом предстал пассажир поезда Орск - Москва. Мужчину обвинили в применении насилия к представителю власти.
Согласно материалам дела, в мае текущего года он путешествовал в поезде в нетрезвом виде. Факт нарушения статьи 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) выявил сотрудник Пензенского ЛО МВД на транспорте.
Правоохранитель забрал нетрезвого гражданина в служебное купе и начал составлять протокол. Однако нарушитель не был доволен грозящим наказанием и выразил это нецензурной бранью. Кроме того, он ударил головой в лицо полицейского.
На суде агрессор полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, сообщили в Мокшанском районном суде.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Чьей головой ударил