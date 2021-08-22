Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 авг 2021|13:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Криминал

В Мокшане осудили мужчину, ударившего полицейского головой

Печать

В Мокшане перед судом предстал пассажир поезда Орск - Москва. Мужчину обвинили в применении насилия к представителю власти.

Согласно материалам дела, в мае текущего года он путешествовал в поезде в нетрезвом виде. Факт нарушения статьи 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) выявил сотрудник Пензенского ЛО МВД на транспорте.

Правоохранитель забрал нетрезвого гражданина в служебное купе и начал составлять протокол. Однако нарушитель не был доволен грозящим наказанием и выразил это нецензурной бранью. Кроме того, он ударил головой в лицо полицейского.

На суде агрессор полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, сообщили в Мокшанском районном суде.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Чьей головой ударил

Гость||

стоило оно того? условка на ровном месте, идиот

Гость||

А реклама законна ?

Гость||

Быстро ожеребились)

Гость||

11.05. Ты про свой хлев?

Гость||

Съездил на курорт!!! 4520

Гость||

Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa

Гость||

А если бы он на суде своей харей судье в морду дал, тоже уловка?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте