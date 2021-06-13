Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 июн 2021|20:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |

Криминал

Из машины зареченца украли более 22 000 рублей

Печать

Деньги и документы пропали из салона автомобиля одного из жителей города Заречного. Свою «Газель» он припарковал у дома, правда закрыть забыл.

Это увидел злоумышленник (он находился в тот момент рядом) и воспользовался случаем. Владелец машины обратился за помощью в правоохранительные органы.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей случившегося. Кинолог со служебной собакой обследовал территорию, где было совершено преступление. По данному факту в отделе дознания УМВД России по Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по Пензе Анна Анохина.

На следующий день после случившегося участковым уполномоченным полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Пензы. В содеянном он сознался.

«Портмоне с документами подозреваемый бросил в мусорный контейнер, а денежные средства оставил себе. В дальнейшем портмоне и документы на имя заявителя сотрудники полиции изъяли в ходе осмотра места происшествия. Незначительную часть денег злоумышленник уже успел потратить. Оставшуюся сумму в 22 700 рублей полицейские изъяли у подозреваемого», - добавила Анна Анохина.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте