Из машины зареченца украли более 22 000 рублей

13.06.2021 | 19:15

Деньги и документы пропали из салона автомобиля одного из жителей города Заречного. Свою «Газель» он припарковал у дома, правда закрыть забыл.

Это увидел злоумышленник (он находился в тот момент рядом) и воспользовался случаем. Владелец машины обратился за помощью в правоохранительные органы.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей случившегося. Кинолог со служебной собакой обследовал территорию, где было совершено преступление. По данному факту в отделе дознания УМВД России по Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по Пензе Анна Анохина.

На следующий день после случившегося участковым уполномоченным полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Пензы. В содеянном он сознался.

«Портмоне с документами подозреваемый бросил в мусорный контейнер, а денежные средства оставил себе. В дальнейшем портмоне и документы на имя заявителя сотрудники полиции изъяли в ходе осмотра места происшествия. Незначительную часть денег злоумышленник уже успел потратить. Оставшуюся сумму в 22 700 рублей полицейские изъяли у подозреваемого», - добавила Анна Анохина.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.