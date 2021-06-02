В Нижнеломовском районе сотрудника пожарной охраны наказали за растрату

02.06.2021 | 14:49

В Нижнеломовском районе директор МКУ «Муниципальная пожарная охрана» предстал перед судом по обвинению в растрате.

Согласно материалам дела, мужчина с 18 декабря 2019 года по 5 февраля 2020-го использовал служебное положение, чтобы класть в собственный карман значительные денежные суммы, принадлежавшие учреждению.

Он оформлял фальшивые ведомости о неисправности пожарных машин, заключал договоры с предпринимателями на поставку запчастей к спецтехнике, а затем отказывался от покупки под предлогом того, что транспорт, как выяснилось, в данных деталях не нуждается.

Средства, выделенные для ремонта или возвращенные коммерсантами, мужчина присваивал.

Общая сумма ущерба, причиненного МКУ Нижнеломовского района «Муниципальная пожарная охрана», составила 27 200 рублей, сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Свою вину в преступлении экс-начальник признал, присвоенные деньги вернул. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на срок полтора года.

Пока приговор не вступил в законную силу.