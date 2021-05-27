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Криминал

Пензенец стал жертвой насилия возле бара на проспекте Победы

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Конфликт двух молодых людей привел к драке и тяжелым травмам одного из них. Все произошло неподалеку от бара, расположенного на проспекте Победы. После словесной перепалки потерпевший хотел уйти домой, но агрессор с товарищем догнали его.

«Обвиняемый вышел из машины, подбежал к нему и нанес кулаком не менее одного удара по голове потерпевшему, от чего последний упал на землю. Потом злоумышленник нанес ногами еще несколько ударов, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Полицейские возбудили дело по 111 статье уголовного кодекса. Но, когда подозреваемого задержали, избитый заявил, что не узнает человека.

«Заявитель рассказал, как на самом деле все происходило. С его слов, он ранее давал другие показания, поскольку испугался ответственности за то, что за свое молчание взял денежные средства в размере 300 000 рублей, чтобы виновный избежал наказания. После проведенных оперативно-разыскных мероприятий, психофизиологических судебных экспертиз виновный сознался в содеянном и дал признательные показания», - пояснила Елена Селезнева.

Подозреваемому теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Подумал,изнасиловали возле бара...

Гость||

Пензенца изнасиловали возле бара?

Гость||

Бедный парень, такой заголовок, как будто его изнасиловали...penzainform.ru писал(a):

за свое молчание взял денежные средства в размере 300 000 рублей, чтобы виновный избежал наказания
Хотя всякое может быть. Сейчас уже трудно чему-либо удивиться)

Имя: Гость
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