В Подмосковье осудили трех пензенцев, похитивших младенца

20.05.2021 | 11:28

Поставлена точка в деле о похищении младенца, которое совершили в подмосковном городе Подольске две пензячки и их подельник.

Преступление произошло 25 декабря 2020 года в квартире жительницы Подольска. Две женщины убедили хозяйку, что ее месячному сыну срочно необходима медицинская помощь. Они похитили младенца и скрылись на автомобиле, которым управлял мужчина, знавший об их планах.

В одном из соседствующих с Подмосковьем регионов правоохранители задержали по подозрению в преступлении троих жителей Пензенской области и доставили в Подольск для проведения следственных действий.

Ребенка сначала направили в больницу, а затем вернули матери.

«Приговором Подольского городского суда двум женщинам назначено наказание в виде 3 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, мужчине - в виде 2 лет условно. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в Следственном управлении СК России по Московской области.