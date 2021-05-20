Криминал

В Пензе пенсионерка попросила помощи и лишилась денег

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Небескорыстную помощь оказала одна из жительниц города 83-летней женщине, хотевшей снять деньги в банкомате. Пенсионерка обратилась за содействием к незнакомке, стоящей за ней в очереди, и лишилась части сбережений.

«Воспользовалась отсутствием достаточных познаний у потерпевшей и после выдачи денежных средств банкоматом похитила сумму в размере 3 500 рублей, пояснив потерпевшей, что эти денежные средства принадлежат ей. После чего с похищенными денежными средствами покинула помещение банка», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Игорь Пуштаков.

Потерпевшая заметила недостачу лишь дома, проверив СМС на телефоне. Для разъяснений она обратилась сначала в банк, а затем - в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась жительница города Пензы 1956 года рождения. Подозреваемая вину свою признала, в содеянном раскаялась», - рассказал Игорь Пуштаков.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 2 лет лишения свободы.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Нет состава преступления.Женщина заключила устный договор,что поможет бабушке за данную сумму.Бабушка просто забыла об этом в силу возраста.

Имя: Гость
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