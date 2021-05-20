В Пензе пенсионерка попросила помощи и лишилась денег

Небескорыстную помощь оказала одна из жительниц города 83-летней женщине, хотевшей снять деньги в банкомате. Пенсионерка обратилась за содействием к незнакомке, стоящей за ней в очереди, и лишилась части сбережений.
«Воспользовалась отсутствием достаточных познаний у потерпевшей и после выдачи денежных средств банкоматом похитила сумму в размере 3 500 рублей, пояснив потерпевшей, что эти денежные средства принадлежат ей. После чего с похищенными денежными средствами покинула помещение банка», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Игорь Пуштаков.
Потерпевшая заметила недостачу лишь дома, проверив СМС на телефоне. Для разъяснений она обратилась сначала в банк, а затем - в правоохранительные органы.
«Сотрудники полиции установили личность подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась жительница города Пензы 1956 года рождения. Подозреваемая вину свою признала, в содеянном раскаялась», - рассказал Игорь Пуштаков.
По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 2 лет лишения свободы.
Нет состава преступления.Женщина заключила устный договор,что поможет бабушке за данную сумму.Бабушка просто забыла об этом в силу возраста.