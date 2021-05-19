Криминал

Жительница Мокшана стала жертвой лжесотрудников банка

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Сначала не поверила - и правильно сделала - жительница Мокшанского района, когда ей позвонили якобы сотрудники банка с традиционным сообщением, что третьи лица пытаются оформить на нее кредит. Однако собеседники были настойчивы, и в итоге женщина лишилась 40 000 рублей.

«Напугала меня, что третьи лица действительно пытаются, все данные у них есть, что нужно, необходимо, поскольку они являются сотрудниками безопасности банка, заботятся о своих клиентах и хотят обезопасить и меня как клиента, и сам банк от неприятных моментов», - рассказала потерпевшая.

Жительница Мокшана продиктовала неизвестным несколько кодов из СМС-сообщений, прежде чем решила сама прояснить ситуацию, позвонив в банк. Теперь, когда полицейские занимаются поиском злоумышленников, потерпевшая понимает, как надо было действовать изначально.

«Даже не вступая в диалог, сразу прерывать общение и не брать уже телефон. Но дело в том, что я пыталась уже блокировать, но они звонили с другого номера. Очень трудно было от них отмахнуться», - отметила женщина.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы ввести вас в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - предупредил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Опять с мокшана лоханули, место компактного проживания лохов глупомордых.

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