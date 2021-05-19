Криминал

В Сердобске муж и жена пошли на кражу с детской коляской

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В Сердобске ранее судимую 45-летнюю женщину и ее 38-летнего мужа наказали за кражу.

Супруги решили поправить материальное положение незаконным способом и вечером 10 сентября 2019 года отправились на дело.

«С бетонной плиты вблизи подъездного железнодорожного пути в районе 157-го км пикета № 1 станции Сердобск, ведущего на пункт приема металлолома, они тайно похитили 30 железнодорожных подкладок марки КД-65, относящихся к категории металлолома марки 3А», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Вес украденного составил 291 кг. По цене 9 рублей 50 копеек за 1 кг за это можно было получить 2 764 рубля 50 копеек.

Подельники погрузили подкладки в привезенную с собой детскую коляску и скрылись с места преступления.

В итоге суд приговорил обоих к обязательным работам - по 240 часов каждому.

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Гость||

Бедные люди,до чего дошли...

Гость||

как детская коляска могла выдержать 291 кг, для титанов что ли коляска?

Гость||

ага усиленная подвеска

Имя: Гость
Комментарий:

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