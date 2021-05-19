В Сердобске муж и жена пошли на кражу с детской коляской

19.05.2021 | 10:46

В Сердобске ранее судимую 45-летнюю женщину и ее 38-летнего мужа наказали за кражу.

Супруги решили поправить материальное положение незаконным способом и вечером 10 сентября 2019 года отправились на дело.

«С бетонной плиты вблизи подъездного железнодорожного пути в районе 157-го км пикета № 1 станции Сердобск, ведущего на пункт приема металлолома, они тайно похитили 30 железнодорожных подкладок марки КД-65, относящихся к категории металлолома марки 3А», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Вес украденного составил 291 кг. По цене 9 рублей 50 копеек за 1 кг за это можно было получить 2 764 рубля 50 копеек.

Подельники погрузили подкладки в привезенную с собой детскую коляску и скрылись с места преступления.

В итоге суд приговорил обоих к обязательным работам - по 240 часов каждому.