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Криминал

В Пензе началось слушание по делу об изготовлении 21 кг наркотика

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В Пензенском областном суде началось слушание уголовного дела, возбужденного в отношении пятерых молодых людей. Это жители Саратовской, Самарской, Московской областей, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

Следствие полагает, что с 6 февраля по 24 апреля 2020 года двое саратовчан, 1996 и 1998 года рождения, друзья детства, производили наркотик. Сначала они занимались этим в своем регионе, потом для тех же целей купили дом и гараж в Сердобском районе Пензенской области.

«Они принимали бесконтактным способом оборудование и химические компоненты, приобретали в магазинах приспособления и средства, необходимые для производства наркотических средств, которые сбывали через тайники», - сообщили в пресс-службе облсуда.

Друзья приготовили 21 килограмм наркотика, содержащего мефедрон. 24 апреля 2020 года при обыске его изъяли вместе с реагентами и смесями, необходимыми для изготовления зелья.

«Еще трое подсудимых, делавшие закладки с наркотиком, были задержаны сразу после совершения преступления на территории Сердобского района, поэтому им не удалось окончить преступление», - добавили в суде.

На первом заседании по уголовному делу гособвинитель изложил суть обвинения. Также был установлен дальнейший порядок исследования доказательств.

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