В Пензенской области вынесли приговор за убийство в день рождения

30.04.2021 | 11:30

34-летнему жителю Пензенского района вынесен приговор по ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство знакомого.

Инцидент произошел 9 декабря 2020 года в селе Варыпаево. Мужчина пришел к местному жителю, чтобы отметить свой день рождения. Они выпили, а после этого поссорились. Подсудимый впоследствии рассказал, что хозяин якобы начал оскорблять его и членов его семьи.

Гость разозлился и схватил со стола кухонный нож. Сначала он несколько раз ранил жертву в грудь, а когда тот упал, продолжил наносить удары в спину и шею.

«Осознав, что приятель не подает признаков жизни, злоумышленник, прихватив с собой орудие преступления, покинул место происшествия, закрыв входную дверь ключами от квартиры потерпевшего.

Тело погибшего обнаружено его братом утром 14 декабря», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Вскоре предполагаемого злоумышленника задержали. Пока шло следствие, он по решению суда находился под стражей.

В результате его признали виновным в убийстве и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - резюмировала Евгения Воеводина.