Криминал

Двое кузнечан разбили стекла в чужой машине из-за нравоучений

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50-летний житель села Анненково Кузнецкого района пострадал из-за попытки поучить молодежь жизни.

Все началось с того, что мужчина встретился с двумя 24-летними кузнечанами, с которыми они вместе работали на мебельном предприятии. Коллеги решили выпить. Сельчанина не смутило, что он был за рулем «Лады-Калины».

Вскоре захмелевший автовладелец решил, что ему пора домой. Однако он сумел проехать всего несколько десятков метров, а потом остановился и заснул. В этот момент его собутыльники спохватились, что в машине остались их вещи - сотовый телефон и кошелек с деньгами.

Они подошли к стоявшей «Калине», обнаружили хозяина спящим и забрали свое имущество. А затем один из них сел за руль, и все трое отправились за закуской в село Бестянка, где продолжили застолье.

Проспавшийся хозяин машины стал читать молодежи нотации. Однако парням не понравились его нравоучения, и они сначала избили старшего товарища, а затем обратили ярость на машину - испинали ее ногами и расколотили стекла. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

На следующий день владелец «Калины» обратился в полицию. Возбуждено дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ущерб составил 40 тысяч рублей.

по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 2 лет,

Погуляли))). Красиво жить не запретишь.

Гость||

Дибилы,пока мужик спал надо было ему дымоход прочистить и все было бы хорошо.

Гость||

Старый синяк ещё имел наглость писать заяву? Катался встельку за рулём, увёз деньги и мобилы собутыльников ещё и матюгал. Козлиные пляски

Гость||

Дикая буртассия

Имя: Гость
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