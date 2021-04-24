Двое кузнечан разбили стекла в чужой машине из-за нравоучений

24.04.2021 | 11:22

50-летний житель села Анненково Кузнецкого района пострадал из-за попытки поучить молодежь жизни.

Все началось с того, что мужчина встретился с двумя 24-летними кузнечанами, с которыми они вместе работали на мебельном предприятии. Коллеги решили выпить. Сельчанина не смутило, что он был за рулем «Лады-Калины».

Вскоре захмелевший автовладелец решил, что ему пора домой. Однако он сумел проехать всего несколько десятков метров, а потом остановился и заснул. В этот момент его собутыльники спохватились, что в машине остались их вещи - сотовый телефон и кошелек с деньгами.

Они подошли к стоявшей «Калине», обнаружили хозяина спящим и забрали свое имущество. А затем один из них сел за руль, и все трое отправились за закуской в село Бестянка, где продолжили застолье.

Проспавшийся хозяин машины стал читать молодежи нотации. Однако парням не понравились его нравоучения, и они сначала избили старшего товарища, а затем обратили ярость на машину - испинали ее ногами и расколотили стекла. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

На следующий день владелец «Калины» обратился в полицию. Возбуждено дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.