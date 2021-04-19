По делу Белозерцева арестована недвижимость в Ялте и двух областях

19.04.2021 | 15:56

По делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева арестована недвижимость в Ялте и двух регионах - Московском и Пензенском. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

«Басманный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество бизнесмена Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева. Судом разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте (имущество Белозерцева и его родственников, а также обоих [супругов] Шпигелей)», - уточняет ТАСС.

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Сам Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, но заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании.

Он утверждает, что «никогда не создавал преференций компании «БИОТЭК» для работы в регионе». «Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора. Как глава региона я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области», - сказал он.

Автомобиль марки Mercedes стоимостью более 5 млн, который также фигурирует в деле, по словам защитника бывшего губернатора, является собственностью компании «БИОТЭК» и находится в лизинге.

6 апреля Московский городской суд рассмотрел апелляцию, направленную защитой Белозерцева, однако добиться изменения меры пресечения для своего подзащитного адвокаты не смогли: до 20 мая он останется под стражей.