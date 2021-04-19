Сетевое издание|18+|Понедельник|19 апр 2021|16:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |

Криминал

По делу Белозерцева арестована недвижимость в Ялте и двух областях

Печать

По делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева арестована недвижимость в Ялте и двух регионах - Московском и Пензенском. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

«Басманный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество бизнесмена Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева. Судом разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте (имущество Белозерцева и его родственников, а также обоих [супругов] Шпигелей)», - уточняет ТАСС.

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Сам Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, но заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании.

Он утверждает, что «никогда не создавал преференций компании «БИОТЭК» для работы в регионе». «Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора. Как глава региона я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области», - сказал он.

Автомобиль марки Mercedes стоимостью более 5 млн, который также фигурирует в деле, по словам защитника бывшего губернатора, является собственностью компании «БИОТЭК» и находится в лизинге.

6 апреля Московский городской суд рассмотрел апелляцию, направленную защитой Белозерцева, однако добиться изменения меры пресечения для своего подзащитного адвокаты не смогли: до 20 мая он останется под стражей.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Вот Ванюшка "работал", мразь

Гость||

Гость писал(a):

Вот Ванюшка "работал", мразь
Завидуй молча.

Гость||

Ещё нас учил как жить. Должна быть полная конфискация имущества.

Гость||

а дворец в Геленджике тоже получается его?

Гость||

нет зависти, так как мразь

Гость||

таких людей не жалко , если их можно назвать людьми. На смертях деньги делали. честных убирали , воришек продвигали по карьерной лестнице.

Гость||

Помнишь как мы белозерских завалили? завалили белозерского из бараного по кличке иа.

Гость||

Вот так ИА настоящий путриот в Крыму недвижимость в тихую скупал.

Гость||

А где успешные бизнесмены сынули и наследники Вани и его не гадующия супруга с багажом недвижимости?

Гость||

Грев хоть соратники ему засылают в СИЗО?

Гость||

все изьять до копейки да еще штраф наложить миллионов на 500 и все направить на лечение детей

Гость||

патриот ..дина черемуха почему то молчала,ттолько про гормошку выкладывала.. А где спинагрызы глупомордые сынишки. пора им к папке рядом,там есть еще камеры для них

Гость||

Вот пригрели, урок?

Гость||

Изъять недвижимость у всего клана Белозерцевых.

Гость||

Это малая часть, у него на сыновей все переписано, их надо трясти

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте