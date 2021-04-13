Криминал

Каменский подросток привез наркотик в Кузнецк и оборудовал тайники

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Правоохранители задержали 16-летнего жителя Каменки с наркотиками в сумке. Сбытом запрещенного вещества он решил заработать на личные нужды.

Не позднее 12 февраля 2021 подросток через интернет получил информацию о закладке с наркотическим средством в Пензе. Забрав содержимое, парень на такси приехал в Кузнецк и за ночь успел оборудовать три новых тайника.

Той же ночью его задержали сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области. Подростка доставили в городской отдел полиции и изъяли из сумки 14 свертков с расфасованным наркотиком массой не менее 16,49 г.

При осмотре тайников были обнаружены спрятанные им свертки с наркотическим средством общей массой не менее 4,25 г.

«Подросток поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай, когда несовершеннолетние пытаются заработать незаконным образом. Аналогичная история произошла с 17-летним жителем Каменки. Он тоже забрал наркотик из закладки в Пензе и оборудовал тайники.

Также в Заречном двух подростков 16 и 17 лет подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

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