В Пензе оставленный на столе телефон стал инструментом преступления

07.04.2021 | 15:20

26-летний житель Пензы оказался на скамье подсудимых из-за телефона, оставленного его коллегой на рабочем месте.

4 сентября 2020 года молодой человек, который трудился в офисе, заметил на чужом письменном столе лежавший без присмотра сотовый.

Мужчина моментально вспомнил о том, что должен знакомой 8 тысяч рублей. Он быстро проверил аппарат и убедился, что номер подключен к услуге «Мобильный банк». Тогда несколькими нажатиями кнопок он перевел знакомой деньги, а все сообщения банка удалил.

Однако владелец телефона в тот же вечер обнаружил пропажу и на следующий день обратился в полицию. Кроме того, он рассказал начальнице о своих подозрениях в адрес коллеги. Она позвонила молодому сотруднику и напрямую спросила, не переводил ли он деньги с чужого телефона.

Подчиненный заявил, что подобные вещи дистанционно не обсуждает. Однако сразу после этого пензенец попросил мать перечислить деньги на карту владельца мобильника, объясняя случившееся недоразумением.

«Впоследствии он признал вину и раскаялся. С учетом добровольного возмещения ущерба он приговорен к условному лишению свободы на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на 2 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.