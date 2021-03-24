Желание защитить сожителя обойдется пензячке в 20 000 рублей

24.03.2021 | 10:32

В Пензе 39-летнюю горожанку наказали за дачу ложных показаний. На судебном заседании женщина решила отказаться от ранее рассказанного следователям.

Служители Фемиды слушали дело сожителя пензячки, которого обвинили в грабеже. До этого подсудимый уже подвергался уголовному преследованию.

Женщина выступала свидетельницей, ее предупредили об ответственности за дачу ложных показаний. Однако горожанка заявила, что ничего не видела и преступления не было.

«Оценив все имеющиеся по делу доказательства, в том числе показания свидетеля в ходе следствия, суд отнесся к ее показаниям в судебном заседании критически, признав их целью освобождение подсудимого от уголовной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сожителя пензячки признали виновным в грабеже и приговорили к 2 годам в колонии строгого режима, а ей самой предстоит выплатить штраф в 20 000 рублей.