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Криминал

В Тамалинском районе сотрудницу банка обвинили в хищении денег

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В Тамалинском районе 34-летнюю местную жительницу подозревают в краже денег. Женщина являлась финансовым экспертом банка.

Во время проверки полицейские выяснили, что сельчанка использовала свое служебное положение, чтобы снять деньги со счетов клиентов финансового учреждения.

Всего средства были похищены с 18 счетов. Ущерб составил 51 200 рублей.

«Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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Гость||

за 51 тыс. грозит до 6 лет. а вот интересно за 31 млн. сколько грозит?

Гость||

За 31млн пропорционально меньше

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.03.2021 14:32|

За 31млн пропорционально меньше

Года полтора дама посидеть, потом срок давности, и можно примыкать к ЕР и губернаторствовать в другом регионе...

Гость||

Это только цветочки. За этой дамой тянется жирный "шлейф": и на заправке местной куролесила администратором и за рулем подшофе...

Гость||

За 31 млн вручат орден "За заслуги перед Отечеством" и вид на жительство на Кипре

Имя: Гость
Комментарий:

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