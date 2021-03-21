В Тамалинском районе сотрудницу банка обвинили в хищении денег

21.03.2021 | 13:13

В Тамалинском районе 34-летнюю местную жительницу подозревают в краже денег. Женщина являлась финансовым экспертом банка.

Во время проверки полицейские выяснили, что сельчанка использовала свое служебное положение, чтобы снять деньги со счетов клиентов финансового учреждения.

Всего средства были похищены с 18 счетов. Ущерб составил 51 200 рублей.

«Подозреваемая дала признательные показания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.