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Криминал

Пенсионерка из Никольска поверила кавалеру из интернета и пожалела

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Очень щедрым показался интернет-кавалер жительнице Никольска, 1963 года рождения, когда пообещал прислать ей хороший подарок. Мужчину этого она нашла на сайте знакомств. Но ожидания ее во всех смыслах не оправдались: дама стала жертвой мошенника.

«Гражданке пришло СМС-сообщение от курьера, который попросил перевести за посылку 80 000 рублей на посторонний счет. Женщина, находясь в приподнятом настроении и не заподозрив никакого подвоха, сделала то, что просили», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

На следующий день ей пришло еще одно сообщение - уже якобы от работника таможни. Он сообщил даме, что в посылке находится чемодан с долларами, поэтому ей необходимо заплатить таможенный сбор 270 тысяч рублей. Что она и сделала, причем даже не усомнилась в правильности своих действий. Но посылку с подарком так и не получила.

«Общая сумма ущерба, причиненного действиями мошенников, составила 350 000 рублей. О подобных способах обмана женщина была осведомлена. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - пояснила Ольга Евдокимова.

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Гость||

А как же любофь?

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