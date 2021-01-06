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Криминал

В Пензе ищут мужчину на «Яндекс.Такси», подозреваемого в краже

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В Пензе разыскивается мужчина, которого подозревают в краже денег.

С заявлением в полицию обратилась потерпевшая. Она сообщила, что в торговом центре на улице Ладожской неизвестный похитил у нее 5 000 рублей.

Полицейские установили причастность к преступлению мужчины, который, выйдя из магазина, сел за руль «Яндекс.Такси» - предположительно, белого Datsun.

На вид подозреваемому 30-35 лет, его рост - 175-180 см, телосложение плотное, волосы черные, средней длины.

В тот день на нем были темно-зеленая футболка с надписью на груди и темная куртка. Работает ли предполагаемый злоумышленник таксистом, точно неизвестно.

«Если у вас есть информация о личности разыскиваемого и его возможном местонахождении, сообщите ее по телефонам отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе: 598-799, 598-755, 598-732, 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона)», - обратились к населению в пресс-службе регионального УМВД России.

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Источник — фото 58.мвд.рф
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