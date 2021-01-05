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Криминал

В Вадинском районе двоих подозревают в угоне найденной машины

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Житель Вадинского района по собственной оплошности лишился автомобиля. Он отправился из села Маркино в Скуратово, однако в поле наткнулся на перепаханную дорогу. В итоге решил оставить ВАЗ-2199 и идти пешком, вот только впоследствии, когда хотел забрать машину, на месте ее не оказалось.

«Сотрудниками полиции была установлена причастность к краже автомобиля двух жителей Нижнего Ломова, в возрасте 21 и 22 лет. Молодые люди рассказали, что обратили внимание на стоящий в кювете автомобиль. Машина легко открылась, а в бардачке злоумышленники обнаружили запасной комплект ключей от замка зажигания», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Добычу угонщики поставили в гараж, намереваясь получить неплохой доход за счет ее реализации.

«Автомашина была частично разобрана. По словам мужчин, они планировали продать автомобиль на запасные части.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - пояснила Ольга Евдокимова.

Теперь вместо прибыли подозреваемые могут получить реальные сроки лишения свободы.

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Гость||

Дайте как в Средней азии 10 лет и желающих будет меньше...

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