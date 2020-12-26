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Криминал

Интим-сюрприз: пензячка хотела порадовать друга и лишилась денег

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28-летняя жительница Пензы лишилась крупной суммы, решив порадовать своего приятеля.

Декабрьской ночью пензячка обнаружила в интернете объявление об интимных услугах и решила сделать новогодний сюрприз своему другу.

Женщина позвонила по указанному номеру, и ее собеседница пояснила: нужно оплатить услугу и страховку. Сумма оплаты составила 13 тысяч рублей.

Девушка заверила, что будет готова к встрече, как только получит деньги. Пензячка перечислила требуемые средства, а сама поехала на автомобиле по адресу, который указала «ночная бабочка», чтобы забрать ее и отвезти к другу. Однако оказалось, что ее никто не ждал.

Заказчица стала звонить вновь, но незнакомка перестала выходить на связь.

«Гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. О подобных способах обмана девушка была осведомлена. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В последнее время аферисты активно действуют под предлогом оказания интимных услуг, их жертвами стало уже немало любителей «клубнички». А 20-летний пензенец не только лишился денег, но и стал фигурантом уголовного дела. В полиции он не сообщил, что стал жертвой мошенников, а сочинил историю о нападении на него на трассе. Теперь ему придется ответить за ложный донос.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

идиотизм мутирует

Гость||

Лохушка извращенка - новый вид лохов.

Гость||

отожгла

Гость||

Юропа

Гость||

А чо сама не могла "порадовать"?

Гость||

Она сама - буртасский шмель

Имя: Гость
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