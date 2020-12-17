Не пара: житель Бессоновского района обокрал даму после свидания

17.12.2020 | 17:16

В Кузнецке горожанка лишилась более 80 000 рублей после свидания с 32-летним жителем Бессоновского района.

В июле мужчина заметил анкету кузнечанки на сайте знакомств и начал общаться с девушкой. В скором времени та пригласила его в гости к себе на съемную квартиру. Однако романтическое рандеву закончилось кражей.

Пока дама спала, гость взял ее сотовый, установил на него банковское приложение, а после перевел на свой счет 72 800 и 1 500 рублей.

Этим сельчанин не удовлетворился. Он забрал из кошелька кузнечанки 9 000 рублей и ушел.

Как установили следствие и суд, ранее мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности. Так, в 2012 году Нижнеломовский районный суд приговорил его к реальному лишению свободы за особо тяжкое преступление. В августе 2020-го сельчанин предстал перед служителями Фемиды в Пензе за кражу. Ему назначили 2 года и 7 месяцев колонии строгого режима.

При вынесении приговора суд учел рецидив. В итоге злоумышленник отправится в колонию строгого режима на 3 года.

Также с сельчанина взыскали 83 300 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.