56-летняя зареченка перевела «экстрасенсу» почти 900 000 руб.

15.12.2020 | 08:45

В Заречном проводят проверку мошенничества, жертвой которого стала 56-летняя местная жительница.

«1 декабря она увидела по телевизору передачу про экстрасенсов. В эфире был указан номер телефона, по которому можно напрямую обратиться к ним за помощью», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на сотрудников местной полиции.

Трубку взяла неизвестная, которая представилась Ксенией. Сначала она попросила 20 300 рублей за снятие порчи, потом - 210 000 за амулет. Чтобы снять порчу с родственников, потребовалось еще 150 000. Зареченка взяла кредит.

Еще полмиллиона мошенница попросила, чтобы тибетские монахи молились за внуков жертвы. Жительница закрытого города пришлось оформить второй заем. С учетом страхового взноса сумма займа составила 568 тысяч 181 рубль.

В итоге горожанка перевела более 880 тыс. руб. Поняв, что ее обманули, она обратилась с заявлением в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.