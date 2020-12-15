56-летняя зареченка перевела «экстрасенсу» почти 900 000 руб.

В Заречном проводят проверку мошенничества, жертвой которого стала 56-летняя местная жительница.
«1 декабря она увидела по телевизору передачу про экстрасенсов. В эфире был указан номер телефона, по которому можно напрямую обратиться к ним за помощью», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на сотрудников местной полиции.
Трубку взяла неизвестная, которая представилась Ксенией. Сначала она попросила 20 300 рублей за снятие порчи, потом - 210 000 за амулет. Чтобы снять порчу с родственников, потребовалось еще 150 000. Зареченка взяла кредит.
Еще полмиллиона мошенница попросила, чтобы тибетские монахи молились за внуков жертвы. Жительница закрытого города пришлось оформить второй заем. С учетом страхового взноса сумма займа составила 568 тысяч 181 рубль.
В итоге горожанка перевела более 880 тыс. руб. Поняв, что ее обманули, она обратилась с заявлением в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.
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