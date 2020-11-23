33-летнего пензенца будут судить за пожар, в котором погибли три человека

23.11.2020 | 18:17

В Пензе перед судом предстанет 33-летний мужчина. По версии следствия, из-за его неосторожности погибли три человека.

«Установлено, что 8 июня с 18:00 до полуночи пензенец распивал спиртные напитки с отцом, братом, соседкой и другом в своей квартире на ул. Попова. Проснувшись ночью, он закурил сигарету в непосредственной близости от дивана», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пепел упал на постельные принадлежности и одежду, лежавшую на диване. Ткань воспламенилась. Увидев дым, мужчина смахнул часть пепла, плеснул на мебель воды из ведра, а потом лег спать.

Однако его неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара. Пламя распространилось на обои и мебель.

Отец, брат и соседка хозяина, спавшие после употребления спиртного, не смогли выбраться из квартиры и погибли от отравления окисью углерода. Предполагаемому виновнику пожара и его другу удалось покинуть жилище.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд», - резюмировала Светлана Артамонова.