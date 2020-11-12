Жительницу Вадинска обокрал экс-бойфренд за невозвращенный долг

12.11.2020 | 11:51

28-летний житель Вадинска наказан за похищение у знакомой важных личных документов.

В июле этого года мужчина совершил кражу из автомашины своей бывшей девушки. Металлической линейкой он вскрыл переднюю пассажирскую дверь ВАЗ-2115, припаркованного на улице 9 Мая, и похитил страховой полис ОСАГО, свидетельство о регистрации и паспорт автомобиля.

Собственница машины обратилась в полицию, и подозреваемого быстро нашли. Он признал вину, вернул документы владелице и рассказал, что толкнуло его на этот шаг.

Как выяснилось, он одолжил девушке под расписку 100 000 рублей, чтобы та смогла погасить кредит на ВАЗ, а она эти деньги не вернула.

Суд учел смягчающие обстоятельства и оштрафовал похитителя автодокументов на 10 тысяч рублей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.