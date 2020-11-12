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Криминал

Жительницу Вадинска обокрал экс-бойфренд за невозвращенный долг

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28-летний житель Вадинска наказан за похищение у знакомой важных личных документов.

В июле этого года мужчина совершил кражу из автомашины своей бывшей девушки. Металлической линейкой он вскрыл переднюю пассажирскую дверь ВАЗ-2115, припаркованного на улице 9 Мая, и похитил страховой полис ОСАГО, свидетельство о регистрации и паспорт автомобиля.

Собственница машины обратилась в полицию, и подозреваемого быстро нашли. Он признал вину, вернул документы владелице и рассказал, что толкнуло его на этот шаг.

Как выяснилось, он одолжил девушке под расписку 100 000 рублей, чтобы та смогла погасить кредит на ВАЗ, а она эти деньги не вернула.

Суд учел смягчающие обстоятельства и оштрафовал похитителя автодокументов на 10 тысяч рублей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

И такая детей народит и будет от них требовать не врать...

Гость||

О времена,о нравы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

он одолжил девушке под расписку 100 000 рублей, чтобы та смогла погасить кредит на ВАЗ, а она эти деньги не вернула.
Не, паренёк же не банк елки палки.

Гость||

От яблочки с гнильцой гнилые яблочки. Думайте, мужики, о потомстве...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он признал вину,
В чём же вина, он поступил точно так же, как и наше государство с нами поступает.

Имя: Гость
Комментарий:

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