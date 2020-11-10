В Пензе наказали мошенника, выманившего 300 000 рублей у банкира

10.11.2020 | 11:06

В Пензе осудили местного жителя, выманившего у коммерсанта 300 000 рублей. Преступление было совершено в мае 2020 года.

Как установили следствие и суд, к обвиняемому обратился приятель, который рассказал, что у его знакомого бизнесмена неприятности с законом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Лишиться свободы коммерсант не желал.

Вскоре сам банкир позвонил пензенцу, сообщил, что его допрашивают в качестве подозреваемого, и попросил решить проблему. Горожанин согласился, объяснив, что имеет знакомых в полиции, которые помогут коммерсанту избежать ответственности или же получить условный срок. Цена вопроса - 600 000 рублей.

На суде злоумышленник рассказал, что обманул мужчину: друзей-правоохранителей у него нет, а за преступление, предусмотренное статьей 172, не назначают реальное лишение свободы.

25 мая мужчины встретились у кафе, где банкир, ставший участником разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», передал злоумышленнику первую часть суммы, 300 000 рублей. Вторая предполагалась через 3-4 месяца.

После передачи денег мошенника задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Мужчина раскаялся в содеянном, совершил преступление, поскольку на тот момент не работал, а деньги были нужны на операцию больного отца», - добавили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

При назначении наказания служители Фемиды учли раскаяние подсудимого, состояние здоровья его родителей, которым он помогает, а также рецидив преступлений и назначили мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.