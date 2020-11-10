Сетевое издание|18+|Вторник|10 ноя 2020|11:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе наказали мошенника, выманившего 300 000 рублей у банкира

Печать

В Пензе осудили местного жителя, выманившего у коммерсанта 300 000 рублей. Преступление было совершено в мае 2020 года.

Как установили следствие и суд, к обвиняемому обратился приятель, который рассказал, что у его знакомого бизнесмена неприятности с законом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Лишиться свободы коммерсант не желал.

Вскоре сам банкир позвонил пензенцу, сообщил, что его допрашивают в качестве подозреваемого, и попросил решить проблему. Горожанин согласился, объяснив, что имеет знакомых в полиции, которые помогут коммерсанту избежать ответственности или же получить условный срок. Цена вопроса - 600 000 рублей.

На суде злоумышленник рассказал, что обманул мужчину: друзей-правоохранителей у него нет, а за преступление, предусмотренное статьей 172, не назначают реальное лишение свободы.

25 мая мужчины встретились у кафе, где банкир, ставший участником разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», передал злоумышленнику первую часть суммы, 300 000 рублей. Вторая предполагалась через 3-4 месяца.

После передачи денег мошенника задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Мужчина раскаялся в содеянном, совершил преступление, поскольку на тот момент не работал, а деньги были нужны на операцию больного отца», - добавили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

При назначении наказания служители Фемиды учли раскаяние подсудимого, состояние здоровья его родителей, которым он помогает, а также рецидив преступлений и назначили мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте