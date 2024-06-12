Мошенники начали пугать школьников, сдавших ОГЭ и ЕГЭ

12.06.2024 | 10:46

Школьникам, сдавшим ОГЭ и ЕГЭ, начали поступать звонки от мошенников. Аферисты пытаются выманить у ребят деньги, пугая непройденным испытанием.

Об этом пишет телеграм-канал «Подъем». Отмечается, что подобные звонки поступают школьникам как минимум в двух регионах РФ: Башкортостане и Свердловской области.

Мошенники говорят, что ребят заметили за списыванием на экзамене. Жертвам предлагается либо оплатить штраф в 5 000 рублей, либо перейти по ссылке, являющейся фишинговой.

«Даже те дети, кто и не пытался списать во время ОГЭ, начинают переживать, потому что боятся, что любое их движение может быть расценено как попытка достать шпаргалку», - цитирует телеграм-канал жительницу Екатеринбурга.

В Пензенской области практически ежегодно фиксируются случаи, когда школьники проносят на экзамены запрещенные предметы: телефоны, шпаргалки. За это ребят отстраняют от испытания без права пересдачи.

В 2023 году в Пензенской области в период сдачи ЕГЭ выявили двух нарушителей. Один из них воспользовался шпаргалкой, второй пронес средство связи. Результаты обоих аннулировали.