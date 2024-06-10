Банк помешал мошеннику из Пензы зарабатывать на наивности москвички

10.06.2024 | 18:47

22-летний пензенец, чтобы раздобыть денег, изучил схемы мошенничества и применил, на его взгляд, самую рабочую, но в итоге оказался на скамье подсудимых.

Молодой человек испытывал финансовые трудности. Работать ему не хотелось, поэтому он задумал обманом выманить деньги у других и нашел в интернете подходящий способ.

Пензенец купил несколько телефонов, сим-карт и банковских карт, которые принадлежали неизвестным ему людям, и 14 сентября 2023 года позвонил по объявлению о сдаче квартиры в г. Домодедово Московской области.

Молодой человек представился 65-летней хозяйке военным, рассказал, что едет в Москву служить по контракту и ему нужно снять жилье.

«Пообещав перевести деньги, он попросил ее дойти до банкомата и позвонить ему. Затем он отправил на ее абонентский номер с обычного номера несколько сообщений, начинающихся с названия банка, о зачислении на ее карту 25 тыс. рублей, чтобы жертва обмана подумала, что это сообщение от банка. После этого женщина по его указанию несколько раз снимала с карты свои денежные средства и переводила ему. Всего она успела перевести 22,5 тыс. рублей. Полученные деньги он перевел на другие абонентские номера, а затем вывел на банковские карты и потратил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Отправить больше 22,5 тысячи москвичка не успела, так как ей позвонили сотрудники банка, заявили, что с ней, вероятно, общается мошенник, и заблокировали ее карту.

Пензенец возместил ущерб потерпевшей и добавил еще 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Сейчас он ждет приговора суда: дело направлено туда на рассмотрение.