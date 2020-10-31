Житель Лунинского района разобрался с обидчиком сестры и лишился свободы

31.10.2020 | 14:49

Вынесен приговор 35-летнему жителю села Засурского Лунинского района, по вине которого погиб его 53-летний мужчина.

Вечером 15 июня 2019 года сельчанин в гараже сестры выпивал со знакомым. Хозяйка гаража в это время искала своего супруга и поссорилась с нетрезвым соседом. Тот оскорбил женщину, она позвонила брату и пожаловалась.

Собутыльники отправились на поиски обидчика и нашли его сидящим на крыльце. Разгорелся конфликт, и брат избил оскорбителя сестры кулаками и ногами.

Мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой, а через четыре с половиной месяца, 27 октября, скончался. Медики пришли к выводу, что так случилось из-за перенесенной травмы головы и развившихся на ее фоне заболеваний.

Подсудимый считал, что его действия не могли привести к смерти односельчанина: на следующий день после избиения тот вступил в новый конфликт. Однако его признали виновным и приговорили к 6 годам колонии строго режима.

Также суд взыскал с него в пользу супруги и дочери погибшего по 300 тыс. рублей каждой.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.