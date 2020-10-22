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Криминал

Пензячка и ульяновец похитили у самарцев свыше 7 млн рублей

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В Самарской области рассмотрят дело, фигурантами которого являются жительница Пензы и ранее судимый ульяновец. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013 году криминальный дуэт разработал преступную схему обогащения с помощью финансовой пирамиды. Пара зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью «Резана-Финанс» и стала принимать от населения деньги по договорам займа под 48% годовых.

Офисы компании действовали в Самаре и Новокуйбышевске. Создатели пирамиды набрали персонал, который имитировал хозяйственную деятельность предприятия. А в местных СМИ появилась реклама, где рассказывалось о продолжительной работе компании, ее положительной репутации и обширной географии деятельности.

«В период с сентября 2017 года по январь 2019-го в финансовую пирамиду вложили средства 20 жителей области, у которых ее организаторы похитили свыше 7,1 млн рублей», - сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.

Уголовное дело будет направлено в Новокуйбышевский городской суд.

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Источник — фото pixabay.com
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