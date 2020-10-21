Житель Городища заступился за тещу и получил ножевую рану

21.10.2020 | 16:00

61-летний житель Городища обвиняется в нанесении тяжких ранений собственному зятю.

Три поколения одной семьи - дедушка с бабушкой, их дочь с мужем и 12-летняя внучка - проживали в одном доме, в разных его половинах. Инцидент начался с того, что дед поссорился с бабушкой. Та обиделась и ушла на другую половину дома, к дочери.

Дедушка ринулся за супругой, рассчитывая продолжить выяснение отношений, однако на его пути встал 31-летний зять, решивший вступиться за тещу. Между представителями двух поколений возник конфликт. Старший схватил со стола нож и вонзил лезвие в живот младшему.

Свидетельницей семейной драмы стала внучка рассорившейся пожилой пары. Несмотря на юный возраст, девочка не растерялась и позвонила в полицию.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, с него взята подписка о невыезде», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Агрессивному городищенцу грозит до 10 лет лишения свободы.