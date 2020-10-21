Сетевое издание|18+|Среда|21 окт 2020|10:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

В Пензе осудили воронежца, угнавшего «буханку» для поездки в Самару

Печать

В Пензе суд вынес приговор 36-летнему жителю Воронежской области. Мужчина виновен в угоне и повторной пьяной езде.

Воронежец приехал в Пензу на заработки в начале этого года. 5 июля на улице Володарского он увидел автомобиль УАЗ, известный в народе как «буханка» или «санитарка». У машины было приоткрыто окно пассажирской двери.

Пьяный мужчина просунул руку, отпер дверь, запустил двигатель оставленным в салоне ключом и отправился в Самару в гости к родственнице. Угонщик успел доехать до Городищенского района, где его задержали сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что ранее его уже лишили водительских прав за нетрезвую езду.

«Суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишил его права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте