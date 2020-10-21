В Пензе осудили воронежца, угнавшего «буханку» для поездки в Самару

21.10.2020 | 10:05

В Пензе суд вынес приговор 36-летнему жителю Воронежской области. Мужчина виновен в угоне и повторной пьяной езде.

Воронежец приехал в Пензу на заработки в начале этого года. 5 июля на улице Володарского он увидел автомобиль УАЗ, известный в народе как «буханка» или «санитарка». У машины было приоткрыто окно пассажирской двери.

Пьяный мужчина просунул руку, отпер дверь, запустил двигатель оставленным в салоне ключом и отправился в Самару в гости к родственнице. Угонщик успел доехать до Городищенского района, где его задержали сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что ранее его уже лишили водительских прав за нетрезвую езду.

«Суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишил его права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.