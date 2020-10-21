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Криминал

2 года без постов в Сети: гостя области наказали за призыв к экстремизму

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31-летнего гостя Пензенского района наказали за призывы к экстремизму. Мужчина приехал из Воркуты к родственникам и не побоялся оставлять в соцсети запрещенные законом комментарии.

Как выяснило следствие, с 4 по 27 апреля 2019 года гость из Республики Коми публиковал в открытом паблике призывы к насильственным действиям, заходя в соцсеть через свой аккаунт.

Предметом нелюбви мужчины были группа лиц по признаку национальности, а также люди, связавшие жизнь с охраной закона и порядка.

Личность злоумышленника установили, и он предстал перед судом. Служители Фемиды приговорили его к году лишения свободы условно и двум годам испытательного срока.

«В качестве дополнительного наказания он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных системах общего пользования, включая интернет», - рассказала порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Жалко пацана, сидит не за что

Гость||

Каково теперь его матери...

Гость||

На этой фемиде клейма ставить негде, мусор он и есть мусор

Гость||

Про казаков высказался?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

группа лиц по признаку национальности, а также люди, связавшие жизнь с охраной закона и порядка
Ни фига себе!!! Вот ведь назвали!

Гость||

Может скинемся пацану на грев?

Гость||

Гость писал(a):

Про казаков высказался?
Нет, против масочников.

Гость||

С каждым может случиться! Надо помоч пацану!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.10.2020 14:08|

Гость писал(a):

Про казаков высказался?

Нет, против масочников.

не а вот про кого

penzainform.ru писал(a):

группа лиц по признаку национальности, а также люди, связавшие жизнь с охраной закона и порядка.

Гость||

Гость писал(a):

группа лиц по признаку национальности, а также люди, связавшие жизнь с охраной закона и порядка.
Гребут под себя и жрут в два горла?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нелюбви мужчины были группа лиц
я лично понял что он их должен был по любить но и об этом нельзя было бы рассказывать.

Гость||

Гость писал(a):

пацану на грев?
Гость писал(a):
пацану на грев?
на чо???

Гость||

Гость писал(a):

Гребут под себя и жрут в два горла?
Мужчина приехал из Воркуты, тебе же запретили пользоваться интернетом!

Гость||

Гость писал(a):

Мужчина приехал из Воркуты, тебе же запретили пользоваться интернетом!
давай окуратней

Гость||

Путину слава! Белозерцеву слава!

Имя: Гость
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