2 года без постов в Сети: гостя области наказали за призыв к экстремизму

21.10.2020 | 13:26

31-летнего гостя Пензенского района наказали за призывы к экстремизму. Мужчина приехал из Воркуты к родственникам и не побоялся оставлять в соцсети запрещенные законом комментарии.

Как выяснило следствие, с 4 по 27 апреля 2019 года гость из Республики Коми публиковал в открытом паблике призывы к насильственным действиям, заходя в соцсеть через свой аккаунт.

Предметом нелюбви мужчины были группа лиц по признаку национальности, а также люди, связавшие жизнь с охраной закона и порядка.

Личность злоумышленника установили, и он предстал перед судом. Служители Фемиды приговорили его к году лишения свободы условно и двум годам испытательного срока.

«В качестве дополнительного наказания он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных системах общего пользования, включая интернет», - рассказала порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.