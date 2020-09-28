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Криминал

Садист из Сосновоборского района - уважаемый в селе учитель

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120 тысяч рублей отдаст государству житель Сосновоборского района. Штраф ему придется заплатить за издевательство над четвероногим созданием. В апреле мужчина привязал бродячую собаку за шею к своей машине и так тащил ее по селу Нижняя Липовка.

Суд признал человека виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений с применением садистских методов. Последние минуты пса были страшными.

«Затем повесил животное с помощью веревки на деревянном заборе домовладения, принадлежащего его односельчанину, ввиду чего произошло затягивание на шее животного петли, повлекшее его гибель от механической асфиксии», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Вину мужчина так и не признал. Он сказал, что решил вывезти со своего двора собаку, которая повадилась таскать у него кур.

«Он привязал ее к своей машине, двигался медленно, а собака спокойно бежала следом за автомобилем. Он остановился напротив дома односельчанина, прошел к забору, а затем на своей автомашине проехал до села Индерка, где хотел отпустить собаку, но передумал, приехал домой и выпустил ее», - пояснила Наталья Яшина.

Причастность мужчины к совершению преступления подтверждена доказательствами, в том числе свидетельскими показаниями. В суд же обратился односельчанин, на заборе которого виновник повесил собаку.

Трудно сказать, удивились ли в Нижней Липовке произошедшему. С одной стороны, герой истории - уважаемый в селе человек, учитель, с другой - он уже привлекался к административной ответственности за причинение побоев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ГДЕ ПРОКУРАТУРА? Как такой человек может работать с детьми?

Гость||

Счастье выпало уважаемому человеку, что я этого не видел!

Гость||

Гость писал(a):

Счастье выпало уважаемому человеку, что я этого не видел!
Убил бы?

Имя: Гость
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