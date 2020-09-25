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Криминал

Череда наказаний не помогла жителям Никольского района вспомнить о детях

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42-летний житель Никольского района задолжал несовершеннолетнему сыну почти 400 тысяч рублей.

В 2005 году мужчина стал родителем, но через некоторое время радость отцовства угасла, а сельчанина обязали платить алименты.

«Имел работу, не имел работы - такое положение дел длилось годами, а долг и мальчик росли вместе. Частичные суммы вносились, алименты копились», - пояснили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Вскоре деньги совсем перестали поступать.

Когда долг приблизился к 392 тысячам, мужчину начали привлекать к уголовной ответственности. Его дважды приговаривали к исправительным работам, которые позднее были заменены на лишение свободы.

В феврале 2020 года он по причине неуплаты алиментов получил 10 суток административного ареста, но не одумался и был наказан уже по уголовной статье.

«Судя по всему, жители Никольского района Пензенской области решили устроить соревнования, кто станет первым по сумме накопленного долга своим детям и по количеству понесенного наказания за отсутствие выплат по алиментам», - отметили в УФССП.

Лишенная родительских прав 53-летняя сельчанка побила «рекорд» мужчины и задолжала своей 15-летней дочери почти миллион рублей, за что шесть раз привлекалась к уголовной ответственности. Тем временем девочка живет с опекуном и не видит ни денег, ни матери.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вывод: рождение ребёнка может грозить в будущем уголовной ответственностью. Вот так и отбивают желание рожать всякие суды и ФССП.

Имя: Гость
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