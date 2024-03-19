35-летняя пензячка забыла, что стала матерью

19.03.2024 | 20:28

35-летней пензячке, забывшей о собственном сыне, напомнили, что она мать.

Женщина должна была платить алименты на содержание своего ребенка, но около года не вспоминала о нем и его потребностях. В результате накопился долг - более 150 000 рублей.

Когда приставы поинтересовались у горожанки, была ли уважительная причина для неисполнения родительских обязанностей, в качестве оправдания женщина сослалась на забывчивость.

В отношении пензячки возбудили административное дело, по которому ей назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ.

«Осознав серьезность ситуации, мать полностью погасила долг», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области, уточнив, что от работ это ее не избавило.