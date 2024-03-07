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Общество

Алиментщик вернул детям полтора миллиона под угрозой судимости

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В Башмаковском районе отец двух детей забыл о том, что их надо содержать. После развода он должен был отдавать на эти цели треть доходов, но не спешил расставаться с деньгами.

После двухмесячной задержки выплат его подвергли административному наказанию, но мера оказалась неэффективной. Мужчина не сделал выводов и продолжал уклоняться от алиментов. В итоге образовалась задолженность в размере свыше полутора миллионов рублей.

На неплательщика возбудили уголовное дело, и тогда он понял, что судимость не украсит биографию. Когда материалы уже были переданы служителям Фемиды, он полностью погасил долг перед детьми.

В итоге суд прекратил уголовное дело, освободив мужчину от уголовной ответственности.

Постановление еще не вступило в силу, сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.

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