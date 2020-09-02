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Криминал

В Пензе женщина погибла от руки брата из-за остатков спиртного

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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства 40-летней жительницы улицы Кулибина.

Сообщение о преступлении поступило в полицию вечером 19 августа. Правоохранители прибыли по адресу и обнаружили труп 40-летней женщины. Там же находился ее 46-летний брат. Он признался в том, что лишил сестру жизни.

«Сотрудники полиции установили, что брат и сестра проживали вдвоем, нигде не работали, злоупотребляли алкоголем и постоянно ссорились. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу. В последнее время из-за болезни он практически не выходил из квартиры и распивал спиртное вместе с родственниками дома, вследствие чего от соседей неоднократно поступали жалобы на нарушение тишины и покоя», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По данным следствия, 18 августа мужчина, его сестра и еще один родственник выпивали в квартире. Утром между братом и сестрой разгорелся конфликт из-за остатков спиртного. Женщина разразилась нецензурной бранью, а оскорбившийся родственник схватил на кухне нож и вонзил его в спину сестры.

Женщина скончалась на месте происшествия, а ее брат лег спать. Лишь несколько часов спустя он открыл глаза, осознал произошедшее и сообщил родственникам о случившемся.

«Мужчина задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийтве. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

убийтве

Гость||

Туда и дорога. Не жаль совсем.

Имя: Гость
Комментарий:

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