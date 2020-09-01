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Криминал

Колышлеец обокрал бабушку, чтобы обеспечить троих детей

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В Пензенской области к уголовной ответственности привлекли 31-летнего мужчину, обокравшего собственную бабушку.

Преступление было совершено 18 апреля в Колышлейском районе. Злоумышленник взял телефон, принадлежащий его матери, к которому был привязан банковский счет бабушки. С помощью мобильного банка он совершил три перевода на свою карту, а еще заплатил за спутниковое телевидение.

Общая сумма ущерба составила 9 200 рублей.

«Через некоторое время пенсионерка решила снять денежные средства с карты, обнаружила пропажу и обратилась в полицию», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По данному факту возбудили уголовное дело по «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Подозреваемого нашли. Он заявил, что пошел на преступление, поскольку находился в тяжелом материальном положении и был вынужден содержать троих несовершеннолетних детей.

Пока шло расследование, мужчина возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

«Приговор в законную силу не вступил», - уточнила Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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