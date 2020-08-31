В Пензенском райсуде дочь виновника трагедии просила о снисхождении

31.08.2020 | 09:41

Пензенский районный суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Трагедия произошла под Новый год - днем 31 декабря 2019-го.

Мужчина ехал на автомобиле Geely Emgrand по дороге из Пензы в Сердобск со скоростью 80 километров в час. На 9-м километре он не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу, а затем он слетел в кювет и перевернулся.

В ДТП погибла жена водителя, сидевшая рядом с ним.

Суд учел ряд обстоятельств, в частности положительные характеристики, раскаяние, признание вины. Также дочь подсудимого просила о снисхождении, так как отец материально помогает ей и ребенку.

Учитывая, что работа трактористом является единственным источником дохода мужчины, суд не стал лишать его водительских прав.

В итоге виновник трагедии приговорен к условному лишению свободы сроком на 1 год с таким же испытательным сроком. Также он обязан не менять места жительства без уведомления надзорного органа и периодически являться туда на регистрацию.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.