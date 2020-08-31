Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|11:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

В Пензенском райсуде дочь виновника трагедии просила о снисхождении

Печать

Пензенский районный суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Трагедия произошла под Новый год - днем 31 декабря 2019-го.

Мужчина ехал на автомобиле Geely Emgrand по дороге из Пензы в Сердобск со скоростью 80 километров в час. На 9-м километре он не справился с управлением. Автомобиль вынесло на встречную полосу, а затем он слетел в кювет и перевернулся.

В ДТП погибла жена водителя, сидевшая рядом с ним.

Суд учел ряд обстоятельств, в частности положительные характеристики, раскаяние, признание вины. Также дочь подсудимого просила о снисхождении, так как отец материально помогает ей и ребенку.

Учитывая, что работа трактористом является единственным источником дохода мужчины, суд не стал лишать его водительских прав.

В итоге виновник трагедии приговорен к условному лишению свободы сроком на 1 год с таким же испытательным сроком. Также он обязан не менять места жительства без уведомления надзорного органа и периодически являться туда на регистрацию.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Учитывая, что работа трактористом является единственным источником дохода мужчины, суд не стал лишать его водительских прав.
А то что он не умеет управлять транспортным средством и может еще поубивать людей суд учитывать не стал.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте