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Криминал

Житель Колышлея украл из магазина подарок для жены и попался

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В Колышлейском районе вынесен приговор 45-летнему местному жителю, который пошел на кражу, чтобы порадовать жену.

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел 20 апреля, накануне дня рождения супруги подсудимого. Мужчина отправился в сетевой магазин в поселке Колышлей, взял со стеллажа флакон туалетной воды объемом 100 мл, положил его в карман и скрылся.

«Установили злоумышленника по записи с камер видеонаблюдения. В тот же день к нему пришли сотрудники полиции и изъяли распакованный им флакон туалетной воды», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Стоимость туалетной воды составляла почти 4 тыс. руб. Поскольку товарный вид похищенного был утрачен, мужчине пришлось возместить причиненный магазину ущерб. Он сделал это, пока шло следствие.

Суд, рассмотрев дело о краже, назначил гражданину штраф в размере 5 тыс. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - подытожила Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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