В Махалине участковый отказался от взятки в 20 тысяч рублей

В Кузнецком районе возбуждено уголовное дело о покушении на взяточничество. Преступление было совершено 8 июня.
«Как установлено в ходе доследственной проверки, житель Кузнецкого района в рабочем кабинете участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Кузнецкому району в здании администрации Махалинского сельского совета предложил участковому уполномоченному в качестве взятки денежные средства в сумме 20 тыс. руб.», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Мужчина стремился избежать ответственности за другое нарушение закона. В отношении него должны были возбудить уголовное дело об угрозе убийством (в отношении сожительницы). Деньги полицейскому он предложил, чтобы дело замяли.
Однако страж порядка отказался от денег и доложил о случившемся руководству.
В итоге правоохранители завели два дела.
«Ход расследования взят под контроль прокурором района», - подчеркнула Светлана Артамонова.
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