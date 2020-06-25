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Криминал

В Махалине участковый отказался от взятки в 20 тысяч рублей

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В Кузнецком районе возбуждено уголовное дело о покушении на взяточничество. Преступление было совершено 8 июня.

«Как установлено в ходе доследственной проверки, житель Кузнецкого района в рабочем кабинете участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Кузнецкому району в здании администрации Махалинского сельского совета предложил участковому уполномоченному в качестве взятки денежные средства в сумме 20 тыс. руб.», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина стремился избежать ответственности за другое нарушение закона. В отношении него должны были возбудить уголовное дело об угрозе убийством (в отношении сожительницы). Деньги полицейскому он предложил, чтобы дело замяли.

Однако страж порядка отказался от денег и доложил о случившемся руководству.

В итоге правоохранители завели два дела.

«Ход расследования взят под контроль прокурором района», - подчеркнула Светлана Артамонова.

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