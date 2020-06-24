Пензячка лишилась крупной суммы денег из-за знакомого своего сына

24.06.2020 | 19:36

В течение нескольких месяцев молодой человек пользовался чужой кредиткой и за это время успел истратить около 70 тысяч рублей. Владелица карты пропажу заметила не сразу, так как СМС-оповещений не получала.

«Я поднялась в банк, попросила девочек сделать распечатку, и выяснилось, что к моей карте кто-то еще присоединился. Посоветовали написать заявление в полицию, я написала. Полиция расследовала, и оказалось, что это знакомый моего сына», - рассказала пострадавшая.

Молодого человека задержали. В растрате чужих средств он сознался.

«Товарищ привязал мне банковскую карту к телефону, чтобы вызвать такси. Со временем я обратил внимание, что карта осталась, и начал вызывать машины, заказывать еду, телефоны заказывал, игры в Google-аккаунте», - признался подозреваемый.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.