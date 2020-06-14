В Пензе инспектор ДПС пошел под суд за взятку в 25 000 рублей

14.06.2020 | 12:43

В Пензе осудили инспектора ДПС за покушение на получение взятки. Мужчина отпустил пьяного автомобилиста за откуп в 25 000 рублей.

Инцидент произошел 14 марта. Сотрудник ГИБДД, заступив на службу, остановил автомобиль. У водителя были признаки алкогольного опьянения, однако, вместо того чтобы составить протокол и отстранить нетрезвого горожанина от управления, правоохранитель потребовал у него 25 000 рублей в качестве взятки.

Нарушитель согласился, но сообщил, что при себе такой суммы у него нет, он передаст деньги через посредника.

28 марта приятель любителя нетрезвой езды получил причитающуюся инспектору сумму и приготовился вручить деньги. О том, для какой цели они предназначены, посредник не знал. Также он был не в курсе, что его знакомый действует в рамках оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили сотрудники отдела собственной безопасности регионального УМВД.

В итоге взятку инспектор ДПС так и не получил по «независящим от него обстоятельствам», поскольку посредника задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

При вынесении приговора служители Фемиды учли, что сотрудник Госавтоинспекции впервые привлекается к уголовной ответственности, дважды награждался медалями, принимал участие в контртеррористических операциях в Чечне и Дагестане, не раз отмечен знаками отличия.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года.