Зареченцу грозит наказание за опустошение чужого холодильника

В Заречном добычей злоумышленника, проникшего в квартиру, стало содержимое холодильника. Ущерб хозяину, который наполнил устройство едой, составил почти 3 000 рублей.
Во вторник, 9 июня, к правоохранителям обратился 51-летний горожанин с заявлением о том, что его обокрали. Накануне пострадавший весело проводил время и, разгоряченный градусом, уснул в общественном месте. А после пробуждения он обнаружил, что кто-то вытащил у него из сумки ключи.
«Воспользовавшись глубоким сном хозяина и украденными ключами, злоумышленник добрался до холодильника мужчины и вынес из него продукты питания. Ничего, кроме еды, из квартиры не пропало», - сообщает портал «Заречье сегодня».
Полицейские установили личность преступника. Похитителем продуктов оказался 22-летний горожанин, который проживает неподалеку от пострадавшего.
Теперь злоумышленнику, опустошившему чужой холодильник, грозит до двух лет тюрьмы.
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Господа,товарищи,сограждане!!! Это же страшно. Вы только вдумайтесь,он ничего не украл,кроме еды.
Куда мы шли? Куда идём и куда пришли???