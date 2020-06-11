Зареченцу грозит наказание за опустошение чужого холодильника

11.06.2020 | 12:01

В Заречном добычей злоумышленника, проникшего в квартиру, стало содержимое холодильника. Ущерб хозяину, который наполнил устройство едой, составил почти 3 000 рублей.

Во вторник, 9 июня, к правоохранителям обратился 51-летний горожанин с заявлением о том, что его обокрали. Накануне пострадавший весело проводил время и, разгоряченный градусом, уснул в общественном месте. А после пробуждения он обнаружил, что кто-то вытащил у него из сумки ключи.

«Воспользовавшись глубоким сном хозяина и украденными ключами, злоумышленник добрался до холодильника мужчины и вынес из него продукты питания. Ничего, кроме еды, из квартиры не пропало», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Полицейские установили личность преступника. Похитителем продуктов оказался 22-летний горожанин, который проживает неподалеку от пострадавшего.

Теперь злоумышленнику, опустошившему чужой холодильник, грозит до двух лет тюрьмы.