Поездка с ветерком закончилась для сельчанина уголовным делом

11.06.2020 | 11:30

Жителю Белинского района инкриминируется сразу два преступления: оскорбление представителя власти и применение к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Инцидент произошел 30 мая в селе Поим. Патруль ДПС остановил мотоцикл, на котором ехали водитель и пассажир без шлемов. Инспектор разъяснил мужчинам их неправоту и стал оформлять протокол.

В этот момент 55-летний пассажир поднял мотоцикл и попытался укатить его. Инспектор ДПС ухватился за транспортное средство и потребовал остановиться.

В ответ мужчина начал бить инспектора по рукам, а затем при свидетелях оскорбил его нецензурной бранью. Стремясь отнять у стража порядка документы на мотоцикл, дебошир схватил его за одежду и попытался повалить на землю. В конце концов буяна утихомирили коллеги полицейского.

«Ведется установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.