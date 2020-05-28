Предприимчивый пензенец погасил долг наркотиками

28.05.2020 | 14:02

34-летнего пензенца осудили за употребление и сбыт наркотиков в крупном размере.

В начале июня 2019 года мужчина договорился в интернете о покупке двух граммов спайса, который после оплаты забрал из тайника.

«С помощью нескольких манипуляций злоумышленник пропитал им сухую растительную массу и употребил часть наркотика путем курения. Другую часть он сбыл вечером 3 июня на улице Рахманинова г. Пензы в счет оплаты долга своему знакомому», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Через некоторое время этого приятеля задержали, а потом осудили за незаконное приобретение наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

Третью часть растительной массы, пропитанной спайсом, пензенец днем 6 июня продал еще одному своему знакомому. Его впоследствии также осудили.

Наконец вечером 7 июня на улице Рахманинова задержали и самого продавца. В кармане его сумки было два свертка все с тем же запрещенным веществом. Он заявил, что оно - для личного употребления.

«Наркотическое средство и мобильный телефон у него были изъяты, однако злоумышленник в тот же день приобрел другой мобильный телефон с чужой сим-картой и продолжил преступную деятельность», - пояснила Светлана Артамонова.

Днем 20 июня мужчина продал часть пропитанной спайсом растительной массы третьему знакомому, которому потом также вынесли приговор.

На этом горожанину пришлось остановиться. Суд назначил ему наказание в виде шести с половиной лет колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.