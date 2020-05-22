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Криминал

Двое никольчан жестоко избили приятеля, оплатившего им застолье

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Двоим жителям Никольска в возрасте 29 и 32 лет грозит скамья подсудимых за разбой.

«Все началось с того, что приятели увиделись в центре Никольска. Очень хотелось выпить, но денег не было. На их счастье, встретился 29-летний знакомый, которому они рассказали о своей печали. Мужчина решил угостить их, и вся компания отправилась в магазин, а затем они стали выпивать дома у одного из них», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Никольчанин, оплативший банкет, обмолвился, что на его банковской карте осталось около 4 тысяч рублей. Такая информация не прошла незамеченной. Когда мужчина заснул, собутыльники обрушили на него удары табуретом, требуя отдать карту и назвать ПИН-код.

Владелец уступил претензиям. Горе-приятели забрали у него мобильник стоимостью около 4 000 рублей, отправились в магазин, выбрали спиртное и перешли к оплате товара. Но попытка не удалась: код оказался неверным. Грабители трижды ввели его, а потом карта оказалась заблокирована.

«Несостоявшиеся покупатели вернулись домой. Свою злость они выместили на приятеле - стали избивать его прикроватной тумбой. Ему удалось вырваться и убежать. Он обратился к правоохранителям, которые задержали злоумышленников», - раскрыли подробности преступления в полиции.

Оба никольчанина признались, у них изъят похищенный телефон. Примечательно, что они и раньше нарушали закон. Рецидивистам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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