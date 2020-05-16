Криминал

Суд по делу Андрея Бурлакова прошел при закрытых дверях

Печать

С утра у Ленинского районного суда Пензы царило оживление, хотя на его сайте сообщалось, что на 16 мая дел не назначено. Однако представители СМИ все же собрались: здесь должны были избрать меру пресечения для министра сельского хозяйства области, его первого зама и еще одного из причастных лиц - все подозреваются в мошенничестве.

Ближе к полудню к зданию на улице Володарского подтянулись и люди с документами - родственники подозреваемых, адвокаты. Держались одной группой, с прессой на контакт не шли.

На этой неделе в областном управлении ФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Речь идет о хищении бюджетных средств. Пока в поле зрения три человека, имена двоих уже на слуху - Андрей Бурлаков и Андрей Персанов. Личность третьего, а также подробности не раскрываются в интересах следствия.

Увидеть подозреваемого не удалось и тем, кто дожидался, когда в суд доставят задержанных. Кого вывели из машины во внутреннем дворе, видно не было, хотя ворота оставались открытыми довольно долго. Потом опустилась завеса таинственности.

Впрочем, эксклюзивный кадр все же удалось сделать, когда из здания в сопровождении сотрудника вышел мужчина в маске, очень похожий на министра сельского хозяйства области.

Судебное заседание длилось несколько часов, пока решался вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов этого уголовного дела. Первым о своей участи узнал Андрей Бурлаков: до 13 июля он будет находиться под стражей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Думаю надо теперь с бордюрами разобраться , меняют чуть ли не каждый год , и сколько денег здесь кружиться

Гость||

Третий - бизнесмен-бандюган единоросс Лаврентьев. Его давно нары ждали.

Гость||

Гость писал(a):

Думаю надо теперь с бордюрами разобраться , меняют чуть ли не каждый год , и сколько денег здесь кружиться
И с Минздравом.

Гость||

С чего он бандюган то ??? Дал тысячам людей работу и платит сотни миллионов налогов.

Гость||

Видели бы все эти движения по Пензе Вася и Каша..., хоть Наташа посмотрит...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте