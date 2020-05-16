Суд по делу Андрея Бурлакова прошел при закрытых дверях

16.05.2020 | 18:13

С утра у Ленинского районного суда Пензы царило оживление, хотя на его сайте сообщалось, что на 16 мая дел не назначено. Однако представители СМИ все же собрались: здесь должны были избрать меру пресечения для министра сельского хозяйства области, его первого зама и еще одного из причастных лиц - все подозреваются в мошенничестве.

Ближе к полудню к зданию на улице Володарского подтянулись и люди с документами - родственники подозреваемых, адвокаты. Держались одной группой, с прессой на контакт не шли.

На этой неделе в областном управлении ФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Речь идет о хищении бюджетных средств. Пока в поле зрения три человека, имена двоих уже на слуху - Андрей Бурлаков и Андрей Персанов. Личность третьего, а также подробности не раскрываются в интересах следствия.

Увидеть подозреваемого не удалось и тем, кто дожидался, когда в суд доставят задержанных. Кого вывели из машины во внутреннем дворе, видно не было, хотя ворота оставались открытыми довольно долго. Потом опустилась завеса таинственности.

Впрочем, эксклюзивный кадр все же удалось сделать, когда из здания в сопровождении сотрудника вышел мужчина в маске, очень похожий на министра сельского хозяйства области.

Судебное заседание длилось несколько часов, пока решался вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов этого уголовного дела. Первым о своей участи узнал Андрей Бурлаков: до 13 июля он будет находиться под стражей.