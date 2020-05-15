В Пензе в конфликте двух горожанок пострадал ребенок

15.05.2020 | 10:53

В Пензе 12-летняя девочка попала с черепно-мозговой травмой в областную детскую больницу. Инцидент произошел 9 мая.

Мать подростка и ее нетрезвая соседка поссорились. Под руку разгоряченной спиртным женщины попала дочь оппонентки. Подросток получил удар кулаком по голове.

В настоящее время сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по Пензе разбираются в обстоятельствах случившегося.

«Каждый факт насильственных действий в отношении детей подлежит тщательному расследованию. При установлении вины в избиении несовершеннолетнего к виновнику применяются меры уголовного или административного воздействия, а причинение вреда здоровью увеличивает размер наказания», - говорится на сайте уполномоченного по защите прав ребенка в Пензенской области Елены Столяровой.