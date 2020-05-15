Криминал

В Пензе в конфликте двух горожанок пострадал ребенок

Печать

В Пензе 12-летняя девочка попала с черепно-мозговой травмой в областную детскую больницу. Инцидент произошел 9 мая.

Мать подростка и ее нетрезвая соседка поссорились. Под руку разгоряченной спиртным женщины попала дочь оппонентки. Подросток получил удар кулаком по голове.

В настоящее время сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по Пензе разбираются в обстоятельствах случившегося.

«Каждый факт насильственных действий в отношении детей подлежит тщательному расследованию. При установлении вины в избиении несовершеннолетнего к виновнику применяются меры уголовного или административного воздействия, а причинение вреда здоровью увеличивает размер наказания», - говорится на сайте уполномоченного по защите прав ребенка в Пензенской области Елены Столяровой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

И вот таким мамашам по 10 тысяч пособий дадут.... Выпить чтобы было на что

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мать подростка и ее нетрезвая соседка поссорились
Кто Вам сказал,что нетрезвая соседка - мамаша? В тексте этого нет. Может она ещё девственница?

Гость||

Где заваритель ворот? Что не пишешь про город высокой культуры?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте