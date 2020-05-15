16 мая суд изберет меру пресечения для Андрея Бурлакова

15.05.2020 | 19:12

В субботу, 16 мая, Ленинским районным судом г. Пензы будет избрана мера пресечения для фигурантов уголовного дела по статье «Мошенничество». Ранее стало известно об обысках в кабинетах министерства сельского хозяйства области и дома у главы ведомства Андрея Бурлакова.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ, позже были задержаны еще двое. Первый - заместитель Бурлакова Андрей Персанов. Личность другого не раскрывается, известно лишь, что человек не имеет отношения к государственной службе.

«Яблоню от абрикоса - только приблизительно. Я не настолько глубоко знаю садоводство, поэтому мне еще учиться и учиться, я еще в начале пути. У меня еще яблони маленькие, в прошлом году только первый урожай получил», - рассказывал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

У руля пензенского сельского хозяйства он встал почти семь лет назад, хотя и раньше трудился на аграрной ниве региона. В 2020-м в разгар посевной министерство оказалось без руководителя. Его участь на ближайшие два месяца решится уже в субботу.