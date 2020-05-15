Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|19:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Криминал

16 мая суд изберет меру пресечения для Андрея Бурлакова

Печать

В субботу, 16 мая, Ленинским районным судом г. Пензы будет избрана мера пресечения для фигурантов уголовного дела по статье «Мошенничество». Ранее стало известно об обысках в кабинетах министерства сельского хозяйства области и дома у главы ведомства Андрея Бурлакова.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ, позже были задержаны еще двое. Первый - заместитель Бурлакова Андрей Персанов. Личность другого не раскрывается, известно лишь, что человек не имеет отношения к государственной службе.

«Яблоню от абрикоса - только приблизительно. Я не настолько глубоко знаю садоводство, поэтому мне еще учиться и учиться, я еще в начале пути. У меня еще яблони маленькие, в прошлом году только первый урожай получил», - рассказывал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

У руля пензенского сельского хозяйства он встал почти семь лет назад, хотя и раньше трудился на аграрной ниве региона. В 2020-м в разгар посевной министерство оказалось без руководителя. Его участь на ближайшие два месяца решится уже в субботу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

лавы ведомства Андрея Бурлакова
Кто всю жисть ворует и при власти, а кто только начал и сразу поймали. несправедливо?

Гость||

В сизо то холодно

Гость||

Гость писал(a):

В сизо то холодно
Откуда знаешь?

Гость||

Так он минсельхозе лет 15 трудится, с самых низов начинал

Гость||

И братец его?

Гость||

Гость писал(a):

Кто всю жисть ворует и при власти, а кто только начал и сразу поймали. несправедливо?
Нало было курсы по распиловке бюджета сначала пройти. Поленился! Другим наука будет. Прежде чем, надо ехать в город Москва ул. Большая Дмитровка, 15

Гость||

Не 15, а все 25

Гость||

А кто третий задержанный ?

Гость||

Может зачистка началась?Давно народ ждёт охоты на волков и их щенков.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте